سرايا القدس: وجّهنا من شمال قطاع غزة خلال اليومين الماضيين ضربة صاروخية تجاه مدينتي القدس وتل أبيب المحتلتين وسيديروت ومستوطنات غلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2024 - 11:20

سرايا القدس: وجّهنا من شمال قطاع غزة خلال اليومين الماضيين ضربة صاروخية تجاه مدينتي القدس وتل أبيب المحتلتين وسيديروت ومستوطنات غلاف غزة

منذ 13 mins 30 December، 2024
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