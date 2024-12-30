اعلام العدو: فلسطينيون في غزة أعادوا استخدام طائرة مسيرة تابعة للجيش سقطت في القطاع وأطلقوها إلى غلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 30 2024 - 09:10

اعلام العدو: فلسطينيون في غزة أعادوا استخدام طائرة مسيرة تابعة للجيش سقطت في القطاع وأطلقوها إلى غلاف غزة

منذ 5 mins 30 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة