مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة يطا جنوب الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2024 - 03:50

مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة يطا جنوب الخليل

منذ 51 mins 30 December، 2024
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