مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تعتقل عددا من المواطنين خلال اقتحامها بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2024 - 03:48

مصادر فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تعتقل عددا من المواطنين خلال اقتحامها بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

منذ 1 ساعة 30 December، 2024
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