فلسطين المحتلة: زوارق الاحتلال الحربية تقصف شاطئ منطقة المواصي غرب مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2024 - 02:16

فلسطين المحتلة: زوارق الاحتلال الحربية تقصف شاطئ منطقة المواصي غرب مدينة رفح

منذ 31 mins 30 December، 2024
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