فلسطين المحتلة: قصف مدفعي “إسرائيلي” جنوب حي الصبرة والزيتون جنوب شرق غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2024 - 00:44

فلسطين المحتلة: قصف مدفعي “إسرائيلي” جنوب حي الصبرة والزيتون جنوب شرق غزة

منذ 5 mins 30 December، 2024
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