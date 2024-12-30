مصادر فلسطينية: طائرات الاحتلال تشن غارات على شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2024 - 00:44

مصادر فلسطينية: طائرات الاحتلال تشن غارات على شمال قطاع غزة

منذ 19 mins 30 December، 2024
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