اعلام العدو: جرى نقل نتنياهو إلى غرفة مراقبة آمنة تحت الارض في مشفى هداسا بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2024 - 00:44

اعلام العدو: جرى نقل نتنياهو إلى غرفة مراقبة آمنة تحت الارض في مشفى هداسا بالقدس المحتلة

منذ 28 mins 30 December، 2024
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