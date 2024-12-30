رويترز: وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق “جيمي كارتر” عن عمر ناهز 100 عام – موقع قناة المنار – لبنان
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December 30 2024 - 00:44

رويترز: وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق “جيمي كارتر” عن عمر ناهز 100 عام

منذ 1 ساعة 29 December، 2024
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