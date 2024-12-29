وزارة الصحة في غزة: قوات الإحتلال تعتقل 4 مرضى من أصل 10 مرضى أثناء نقلهم من مستشفى الأندونيسي إلى مستشفى الشفاء عبر منظمة الصحة العالمية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2024 - 23:12

وزارة الصحة في غزة: قوات الإحتلال تعتقل 4 مرضى من أصل 10 مرضى أثناء نقلهم من مستشفى الأندونيسي إلى مستشفى الشفاء عبر منظمة الصحة العالمية

منذ 23 mins 29 December، 2024
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