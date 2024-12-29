صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية: التحقيقات في الكمين الذي قُتل فيه الباحث “زئيف الرايخ” وجندي آخر وأُصيب في العملية ضابطان أحدهما رئيس أركان لواء غولاني – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2024 - 21:38

صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية: التحقيقات في الكمين الذي قُتل فيه الباحث “زئيف الرايخ” وجندي آخر وأُصيب في العملية ضابطان أحدهما رئيس أركان لواء غولاني

منذ 12 mins 29 December، 2024
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