عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي: ننصح السعودية ألا تتورط في التصعيد فالمعركة التي يجب الإعداد لها هي ‎غزة وإيقاف تمدد الكيان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2024 - 21:38

عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي: ننصح السعودية ألا تتورط في التصعيد فالمعركة التي يجب الإعداد لها هي ‎غزة وإيقاف تمدد الكيان

منذ 40 mins 29 December، 2024
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