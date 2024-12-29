مجلس عزاء حسيني عن روح الشهيد الشيخ أمين سعد والشهيدة كوثر سعد في مجمع الإمام الكاظم (ع) في حي ماضي

تكريماً وتخليداً لدمائهما الزاكية وإحياءً لذكراهما العطرة، أقام حزب الله مجلس عزاء حسيني عن روح الشهيد السعيد على طريق القدس العلامة الشيخ أمين علي سعد (إمام مدينة بنت جبيل) والسعيدة الشهيدة كوثر أمين سعد، وذلك في مجمع الإمام الكاظم (ع) في حي ماضي، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، مسؤول منطقة بيروت في حزب الله حسين فضل الله، ولفيف من العلماء، وعدد من الفعاليات والشخصيات، وعوائل شهداء، وحشد من الأهالي.

افتتح المجلس بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، وبعد ذلك، تليت السيرة الحسينية العطرة عن أرواح كل الشهداء.

المصدر: اعلام بيروت