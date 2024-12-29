سرايا القدس: اشتبكنا مع قوة صهيونية واستدرجناها إلى منزل (فخخناه مسبقاً) في شارع الواد غرب بيت حانون وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح بتفجير المنزل لحظة تحصنهم بداخله – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2024 - 21:38
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سرايا القدس: اشتبكنا مع قوة صهيونية واستدرجناها إلى منزل (فخخناه مسبقاً) في شارع الواد غرب بيت حانون وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح بتفجير المنزل لحظة تحصنهم بداخله
منذ 56 mins
29 December، 2024
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