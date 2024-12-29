سوريا: ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق إلى 10 شهداء – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2024 - 18:32

سوريا: ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق إلى 10 شهداء

منذ 19 mins 29 December، 2024
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