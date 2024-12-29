الوكالة الوطنية للاعلام: عملية نسف كبيرة قام بها الجيش الاسرائيلي في بلدة ميس الجبل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2024 - 18:34

الوكالة الوطنية للاعلام: عملية نسف كبيرة قام بها الجيش الاسرائيلي في بلدة ميس الجبل

منذ 49 mins 29 December، 2024
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