مصادر طبية: 22 شهيدا في غارات شنها الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم 15 منهم في الشمال – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2024 - 17:00

مصادر طبية: 22 شهيدا في غارات شنها الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم 15 منهم في الشمال

منذ 1 ساعة 29 December، 2024
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