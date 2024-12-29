صحيفة “معاريف” العبرية عن رئيس مجلس الجليل الأعلى “غيورا زلاتس”: الحكومة الإسرائيلية تقدم صورة غامضة فيما يتعلق بعودة السكان إلى مستوطنات الشمال بعد العملية في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2024 - 17:00

صحيفة “معاريف” العبرية عن رئيس مجلس الجليل الأعلى “غيورا زلاتس”: الحكومة الإسرائيلية تقدم صورة غامضة فيما يتعلق بعودة السكان إلى مستوطنات الشمال بعد العملية في جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 29 December، 2024
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