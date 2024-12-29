العلاقات الإعلامية في حــ.ـزب الله: لا صحة للهيكليات الافتراضية التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعيينات في مواقع وتشكيلات حــ.ـزب الله – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2024 - 15:28

العلاقات الإعلامية في حــ.ـزب الله: لا صحة للهيكليات الافتراضية التي يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعيينات في مواقع وتشكيلات حــ.ـزب الله

منذ 1 ساعة 29 December، 2024
أخبار موقع المنار
لبنان

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