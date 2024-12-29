وسائل إعلام إسرائيلية: ستجرى عملية جراحية لرئيس الوزراء “نتنياهو” في مستشفى هداسا عين كارم اليوم في مجمع تحت الأرض محمي بالكامل في حالة إطلاق الصواريخ أثناء الجراحة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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December 29 2024 - 15:28

وسائل إعلام إسرائيلية: ستجرى عملية جراحية لرئيس الوزراء “نتنياهو” في مستشفى هداسا عين كارم اليوم في مجمع تحت الأرض محمي بالكامل في حالة إطلاق الصواريخ أثناء الجراحة

منذ 2 ساعة 29 December، 2024
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