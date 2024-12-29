حميه جال في مراكز جرف الثلوج: جهزنا كل ما يلزم لابقاء الطرق الجبلية مفتوحة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2024 - 13:54

حميه جال في مراكز جرف الثلوج: جهزنا كل ما يلزم لابقاء الطرق الجبلية مفتوحة

منذ 5 mins 29 December، 2024
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