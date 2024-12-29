انهيار جزء من الطريق التي تصل النبطية ب ‎النبطية الفوقا تحت نادي الشقيف وباتت شبه مقطوعة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2024 - 13:54

انهيار جزء من الطريق التي تصل النبطية ب ‎النبطية الفوقا تحت نادي الشقيف وباتت شبه مقطوعة

منذ 2 ساعة 29 December، 2024
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