4 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي للطابق العلوي لمستشفى الوفاء وسط مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2024 - 12:22

4 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي للطابق العلوي لمستشفى الوفاء وسط مدينة غزة

منذ 47 mins 29 December، 2024
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