لافروف: موسكو لم تتلق أي طلبات من سورية لمراجعة وضع قواعدها العسكرية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 29 2024 - 12:22

لافروف: موسكو لم تتلق أي طلبات من سورية لمراجعة وضع قواعدها العسكرية

منذ 1 ساعة 29 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة