الإطفاء الكوري الجنوبي: ارتفاع عدد قتلى حادث تحطم طائرة الركاب في مطار موان الدولي إلى 85 – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2024 - 07:44

الإطفاء الكوري الجنوبي: ارتفاع عدد قتلى حادث تحطم طائرة الركاب في مطار موان الدولي إلى 85

منذ 1 ساعة 29 December، 2024
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