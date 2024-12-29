قوات الاحتلال تقتحم بلدة فحمة جنوب جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2024 - 04:38

قوات الاحتلال تقتحم بلدة فحمة جنوب جنين

منذ 56 mins 29 December، 2024
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