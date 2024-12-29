اطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال خلال اقتحام البلدة القديمة من نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2024 - 04:40

اطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال خلال اقتحام البلدة القديمة من نابلس

منذ 2 ساعة 29 December، 2024
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