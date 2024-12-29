وكالة أنباء يونهاب: مقتل 23 شخصا في تحطم طائرة ركاب تقل 181 راكبا في مطار موان في كوريا الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 29 2024 - 03:08

وكالة أنباء يونهاب: مقتل 23 شخصا في تحطم طائرة ركاب تقل 181 راكبا في مطار موان في كوريا الجنوبية

منذ 8 mins 29 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة