وزارة الصحة في غزة: نناشد كل المؤسسات والجهات المعنية وبشكل عاجل لإيجاد الحل للمرضى والمصابين الموجودين حالياً في المستشفى الاندونيسي بعد إخراجهم قسراً من مستشفى كمال عدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2024 - 03:08

وزارة الصحة في غزة: نناشد كل المؤسسات والجهات المعنية وبشكل عاجل لإيجاد الحل للمرضى والمصابين الموجودين حالياً في المستشفى الاندونيسي بعد إخراجهم قسراً من مستشفى كمال عدوان

منذ 51 mins 29 December، 2024
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