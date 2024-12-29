اعلام العدو: رفع حالة التأهب في منظومات حيتس وثاد وسط فلسطين المحتلة خشية إطلاق صواريخ من اليمن الساعات القادمة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 29 2024 - 03:06

اعلام العدو: رفع حالة التأهب في منظومات حيتس وثاد وسط فلسطين المحتلة خشية إطلاق صواريخ من اليمن الساعات القادمة

منذ 55 mins 29 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة