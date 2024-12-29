قوات الاحتلال تقتحم مخيم عقبة جبر في أريحا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 29 2024 - 03:06

قوات الاحتلال تقتحم مخيم عقبة جبر في أريحا

منذ 60 mins 29 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة