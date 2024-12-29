ارتفاع عدد الشهداء إلى 3 جراء غارة إسرائيلية على منزل بحي الدرج وسط مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2024 - 01:34

ارتفاع عدد الشهداء إلى 3 جراء غارة إسرائيلية على منزل بحي الدرج وسط مدينة غزة

منذ 1 ساعة 29 December، 2024
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