نقابة المحامين اليمنيين تدين العدوان الاسرائيلي على المنشآت المدنية التي تشكل جريمة حرب وتؤكد أنّها لن تثني الشعب اليمني عن مساندة القضية الفلسطينية والدفاع عن الوطن – موقع قناة المنار – لبنان
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December 29 2024 - 01:34

نقابة المحامين اليمنيين تدين العدوان الاسرائيلي على المنشآت المدنية التي تشكل جريمة حرب وتؤكد أنّها لن تثني الشعب اليمني عن مساندة القضية الفلسطينية والدفاع عن الوطن

منذ 1 ساعة 29 December، 2024
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