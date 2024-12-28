مصادر فلسطينية: مدفعية العدو الإسرائيلي تقصف غرب حي الزيتون بمدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 28 2024 - 22:30

مصادر فلسطينية: مدفعية العدو الإسرائيلي تقصف غرب حي الزيتون بمدينة غزة

منذ 39 mins 28 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة