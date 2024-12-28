زعيم حزب “الديمقراطيين الإسرائيلي” يائير غولان: حكومة نتنياهو تضحي بالمخطوفين والجنود بغزة ولا تريد إنهاء الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2024 - 20:58

زعيم حزب “الديمقراطيين الإسرائيلي” يائير غولان: حكومة نتنياهو تضحي بالمخطوفين والجنود بغزة ولا تريد إنهاء الحرب

منذ 19 mins 28 December، 2024
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