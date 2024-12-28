مكتب رئيس الوزراء “الاسرائيلي”: التقرير الذي يفيد بأن المفاوضات تجري للإفراج المحدود عن المختطفين تكريما لأمريكا كذب محض – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2024 - 20:56

مكتب رئيس الوزراء “الاسرائيلي”: التقرير الذي يفيد بأن المفاوضات تجري للإفراج المحدود عن المختطفين تكريما لأمريكا كذب محض

منذ 21 mins 28 December، 2024
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