الخارجية القطرية: لقاء رئيس الوزراء وزير الخارجية مع وفد حماس استعرض مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2024 - 20:56

الخارجية القطرية: لقاء رئيس الوزراء وزير الخارجية مع وفد حماس استعرض مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

منذ 38 mins 28 December، 2024
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