اعلام العدو | حدشوت للو تسنزورا: إخلاء بطائرة مروحية من قطاع غزة إلى مستشفى سوروكا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 28 2024 - 20:56

اعلام العدو | حدشوت للو تسنزورا: إخلاء بطائرة مروحية من قطاع غزة إلى مستشفى سوروكا

منذ 1 ساعة 28 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة