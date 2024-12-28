إعلام العدو: بعد مرور 449 يومًا على الحرب لا تزال غزة قادرة على ضرب الصواريخ اتجاه “القدس” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 28 2024 - 17:52

إعلام العدو: بعد مرور 449 يومًا على الحرب لا تزال غزة قادرة على ضرب الصواريخ اتجاه “القدس”

منذ 1 ساعة 28 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة