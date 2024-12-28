إعلام العدو: بعد مرور 449 يومًا على الحرب لا تزال غزة قادرة على ضرب الصواريخ اتجاه “القدس” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2024 - 17:52
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إعلام العدو: بعد مرور 449 يومًا على الحرب لا تزال غزة قادرة على ضرب الصواريخ اتجاه “القدس”
منذ 1 ساعة
28 December، 2024
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