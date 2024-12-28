صحيفة “يديعوت أحرونوت” تقول أن صافرات الإنذار في القدس المحتلة سببها صاروخ أطلق من قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2024 - 17:50

صحيفة “يديعوت أحرونوت” تقول أن صافرات الإنذار في القدس المحتلة سببها صاروخ أطلق من قطاع غزة

منذ 1 ساعة 28 December، 2024
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