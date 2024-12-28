عدوان أميركي بريطاني يستهدف بغارتين منطقة بحيص في محافظة حجة شمالي غربي اليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2024 - 16:18

عدوان أميركي بريطاني يستهدف بغارتين منطقة بحيص في محافظة حجة شمالي غربي اليمن

منذ 37 mins 28 December، 2024
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