الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوقع على قانون يقضي بالحكم على الأجانب الذين يساعدون العدو في أنشطة ضد روسيا بالسجن لمدة 15 عاما – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 28 2024 - 13:14

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوقع على قانون يقضي بالحكم على الأجانب الذين يساعدون العدو في أنشطة ضد روسيا بالسجن لمدة 15 عاما

منذ 38 mins 28 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة