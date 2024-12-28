فلسطين المحتلة: 14 شهيداً جرّاء غارات الاحتلال على مناطق مختلفة من قطاع غزة، منذ فجر اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2024 - 11:40

فلسطين المحتلة: 14 شهيداً جرّاء غارات الاحتلال على مناطق مختلفة من قطاع غزة، منذ فجر اليوم

منذ 9 mins 28 December، 2024
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