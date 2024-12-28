كتائب شهداء الأقصى – طولكرم : تصدى مقاتلونا فجر اليوم لاقتحام قوات العدو الصهيوني لمخيم طولكرم وخاضوا معها اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة و فجّروا عدداً من العبوات الناسفة شديدة الانفجار – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2024 - 10:06

كتائب شهداء الأقصى – طولكرم : تصدى مقاتلونا فجر اليوم لاقتحام قوات العدو الصهيوني لمخيم طولكرم وخاضوا معها اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة و فجّروا عدداً من العبوات الناسفة شديدة الانفجار

منذ 1 ساعة 28 December، 2024
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