اعلام العدو: مرة أخرى أطلق اليمنيون الليلة صاروخًا باليستيًا باتجاه “إسرائيل” وبلغ عدد الصواريخ التي أُطلقت من اليمن منذ بداية هذا الشهر عشرة صواريخ كما تم إطلاق تسع طائرات بدون طيار – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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December 28 2024 - 10:08

اعلام العدو: مرة أخرى أطلق اليمنيون الليلة صاروخًا باليستيًا باتجاه “إسرائيل” وبلغ عدد الصواريخ التي أُطلقت من اليمن منذ بداية هذا الشهر عشرة صواريخ كما تم إطلاق تسع طائرات بدون طيار

منذ 1 ساعة 28 December، 2024
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