سرايا القدس- كتيبة طولكرم: نخوض اشتباكات مع قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة في محيط مخيم طولكرم قرب مدرسة زنوبيا وشارع نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2024 - 03:56

سرايا القدس- كتيبة طولكرم: نخوض اشتباكات مع قوات الاحتلال بالرصاص والعبوات الناسفة في محيط مخيم طولكرم قرب مدرسة زنوبيا وشارع نابلس

منذ 17 mins 28 December، 2024
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