قوات الاحتلال تنسف منازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2024 - 02:24

قوات الاحتلال تنسف منازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة

منذ 49 mins 28 December، 2024
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