لازاريني: الأغطية والإمدادات الشتوية ظلت عالقة منذ أشهر في انتظار الموافقة لدخولها إلى قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2024 - 02:24

لازاريني: الأغطية والإمدادات الشتوية ظلت عالقة منذ أشهر في انتظار الموافقة لدخولها إلى قطاع غزة

منذ 53 mins 28 December، 2024
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