برنامج الأغذية العالمي : الجوع ينتشر في كل غزة ولم نتمكن من جلب سوى ثلث المواد الغذائية التي يحتاجها الناس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2024 - 02:24

برنامج الأغذية العالمي : الجوع ينتشر في كل غزة ولم نتمكن من جلب سوى ثلث المواد الغذائية التي يحتاجها الناس

منذ 1 ساعة 28 December، 2024
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