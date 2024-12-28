رئيس وزراء النرويج: قلقون للغاية إزاء وضع غزة الإنساني وعلى إسرائيل الامتثال لالتزاماتها الدولية ووقف المعاناة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 28 2024 - 00:50

رئيس وزراء النرويج: قلقون للغاية إزاء وضع غزة الإنساني وعلى إسرائيل الامتثال لالتزاماتها الدولية ووقف المعاناة

منذ 24 mins 28 December، 2024
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